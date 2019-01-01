Сергей Данилов За сутки от COVID-19 вылечились 37 жителей Пермского края Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации министерства здравоохранения, за минувшие сутки из медучреждений выписаны 37 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Общее число оправившихся от инфекции составляет 1210.

На лечении находятся 735 человек, на карантине по предписанию главного санитарного врача — 2871.



Напомним, на утро 6 июня в Пермском крае выявлено 2011 случаев заболевания коронавирусом. COVID-19 был выявлен в 42 территории региона.





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