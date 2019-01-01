Дмитрий Енцовжурналист
К 8 июня в больницах Прикамья добавят ещё 235 коек для пациентов с COVID-19
На заседании оперативного штаба Пермского края по противодействию распространению коронавируса 5 июня региональный министр здравоохранения Оксана Мелехова сообщила, что к началу следующей неделе в трёх медучреждениях края дополнительно будут оборудованы 235 койко-мест для больных коронавирусом.
Это относится к пермским госпиталю ветеранов войн, фтизиопульмонологическому медицинскому центру, Березниковской краевой больнице им. Вагнера.
Таким образом, в регионе для лечения COVID-19 будет задействовано более 2,2 тыс. койко-мест.
Отметим, что на сегодняшний день из 1987 существующих койко-мест заняты примерно 55%.
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