Дмитрий Енцов журналист В Пермском крае число инфицированных COVID-19 превысило 2 тыс. человек За минувшие сутки положительные тесты подтвердились у 49 пациентов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае зафиксировано 49 новых случаев коронавируса.

Из них два случая — посмертные. Они относятся к пациенткам в возрасте 57 и 79 лет. У одной основной причиной смерти стал инсульт, другая умерла от COVID-19.

Из остальных 47 случаев — 21 мужчина, 24 женщины, двое детей.

Таким образом, на данный момент общее количество инфицированных за всё время в регионе составляет 2011 человек: 772 человека проходит лечение, 1173 (+55 за сутки) выздоровели, 66 (+3) скончались.

Из всех заболевших — 264 (+5) медработников.

Больше всего инфицированных за всё время жителей региона — в Перми (1423 случая), далее следуют Пермский район (105), Октябрьский городской округ (49), Чусовой (45), Краснокамск (44), Чайковский (25), Березники (19), Добрянка (18), Суксун (18), Бардымский муниципальный округ (17). Всего хотя бы один случай за всё время зафиксирован в 41 территории Пермского края.

По данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости в регионе составил 77,4 на 100 тыс. населения (75-е место среди субъектов РФ).

По количеству инфицированных в регионах России за всё время Пермский край находится на 52-м (0) месте.

Коэффициент заражаемости за сутки в Прикамье составил 0,94 (то есть один инфицированный в среднем заражает 0,94 человека).

Подозрение на инфекцию зафиксировано у 96 (-2) человек.

2877 (+244) человека находятся на домашнем карантине по причине возвращения из-за границы или контактов с инфицированными.

За последние сутки в России подтверждены 8726 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Всего в стране за всё время зарегистрировано 449 834 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5528 (+144) летальных исходов, выздоровели 212 680 (+8 057) человек.

Среди стран мира по общему количеству заражённых Россия расположилась на 3-м (0) месте, по динамике новых инфицированных — на 4-м (-1) месте.

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