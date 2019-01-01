Дмитрий Енцовжурналист
За сутки в Прикамье зафиксирован ещё один летальный случай от коронавируса
По информации министерства здравоохранения Пермского края, за минувшие сутки в регионе зафиксирован ещё один, третий, летальный случай от коронавируса.
Он относится к 81-летней женщине.
Напомним, накануне минздрав сообщил о двух летальных случаях с инфицированными медработниками: одна врач работала на Пермской станции скорой медицинской помощи, другая — в городской клинической больнице №2 им. Ф. Х. Граля.
При этом на лечении находятся 264 медработника с подтверждёнными тестами на COVID-19.
Общее число скончавшихся пациентов, инфицированных коронавирусом, за всё время составляет 64 человека.
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