Дмитрий Енцов журналист В губахинском детском саду у ребёнка обнаружен коронавирус Поделиться Поделиться Твитнуть

В одном из детских садов Губахи у ребёнка, посещавшего дежурную группу, выявлен коронавирус. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края.

После этого ещё четверо детей с подозрением на вирус изолированы, детская группа закрыта, а в детском саду проведена дезинфекция.

Оксана Мелехова, министр здравоохранения Пермского края:

— Заражённый ребёнок попал в группу без симптомов инфекции. Они проявились позднее, родители вызвали врача на дом. Мы благодарим родителей, которые проявили бдительность и при первых признаках заболевания обратились в медучреждение, не позволив инфекции распространиться дальше.

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