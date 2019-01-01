Дмитрий Енцов журналист В Пермском крае за сутки — 51 новый случай COVID-19 Всего заболевших за всё время — 1962 человека Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае зафиксирован 51 новый случай коронавируса.

Из них — 20 мужчин, 27 женщин, четверо детей.

Таким образом, на данный момент общее количество инфицированных за всё время в регионе составляет 1962 человека: 781 человек проходит лечение, 1118 (+41 за сутки) выздоровели, 63 (+2) скончались.

Из всех заболевших — 259 (+3) медработников.

Больше всего инфицированных за всё время жителей региона — в Перми (1390 случаев), далее следуют Пермский район (102), Чусовой (44), Краснокамск (44), Октябрьский городской округ (36), Чайковский (25), Добрянка (18), Березники (19), Суксун (18), Бардымский муниципальный округ (16). Всего хотя бы один случай за всё время зафиксирован в 41 территории Пермского края.

По данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости в регионе составил 75,5 на 100 тыс. населения (73-е место среди субъектов РФ).

По количеству инфицированных в регионах России за всё время Пермский край находится на 52-м (0) месте.

Коэффициент заражаемости за сутки в Прикамье составил 1,14 (то есть один инфицированный в среднем заражает 1,14 человека).

Подозрение на инфекцию зафиксировано у 98 (+30) человек.

2633 (+9) человека находятся на домашнем карантине по причине возвращения из-за границы или контактов с инфицированными.

За последние сутки в России подтверждён 8831 новый случай коронавируса в 85 регионах. Всего в стране за всё время зарегистрировано 441 108 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5384 (+169) летальных исходов, выздоровели 204 623 (+8666) человека.

Среди стран мира по общему количеству заражённых Россия расположилась на 3-м (0) месте, по динамике новых инфицированных — на 3-м (0) месте.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.