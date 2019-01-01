Дмитрий Енцов журналист К поиску пропавшего мальчика на севере края привлечено руководство прикамского МВД и следственного управления Поделиться Поделиться Твитнуть

Руководство ГУ МВД Пермского края и СУ СК РФ по Пермскому краю привлечено к поиску 10-летнего мальчика, с заявлением о пропаже которого 3 июня вечером обратились его родители.

Как уточнили в региональном министерстве территориальной безопасности, мальчик пропал во время прогулки с друзьями в районе д. Лель Гайнского муниципального округа, где он и проживает.

К утру 4 июня поиски местными силами результата не дали, поэтому к управлению поисковой операцией подключилось руководство краевого МВД во главе с его начальником Михаилом Давыдовым. Также на место выехал руководитель регионального следственного управления Сергей Сарапульцев.

В поиске участвуют сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии и волонтёры.

Поиск осложняется таёжной и болотистой местностью, труднопроходимыми участками.

Приметы: рост 120—130 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, короткая стрижка, глаза голубые. На левом колене — родимое пятно, как след от большого пальца, светло-коричневое. Уехал на велосипеде белого цвета.

Был одет: футболка синяя, шорты хаки до колен, сланцы чёрные.

Штаб по поиску ребёнка просит местных жителей присоединиться в качестве волонтёров.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просьба сообщить в полицию по номеру 102 (с мобильного) или 112.

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