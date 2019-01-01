Дмитрий Енцовжурналист
К поиску пропавшего мальчика на севере края привлечено руководство прикамского МВД и следственного управления
Руководство ГУ МВД Пермского края и СУ СК РФ по Пермскому краю привлечено к поиску 10-летнего мальчика, с заявлением о пропаже которого 3 июня вечером обратились его родители.
Как уточнили в региональном министерстве территориальной безопасности, мальчик пропал во время прогулки с друзьями в районе д. Лель Гайнского муниципального округа, где он и проживает.
К утру 4 июня поиски местными силами результата не дали, поэтому к управлению поисковой операцией подключилось руководство краевого МВД во главе с его начальником Михаилом Давыдовым. Также на место выехал руководитель регионального следственного управления Сергей Сарапульцев.
В поиске участвуют сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии и волонтёры.
Поиск осложняется таёжной и болотистой местностью, труднопроходимыми участками.
Приметы: рост 120—130 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, короткая стрижка, глаза голубые. На левом колене — родимое пятно, как след от большого пальца, светло-коричневое. Уехал на велосипеде белого цвета.
Был одет: футболка синяя, шорты хаки до колен, сланцы чёрные.
Штаб по поиску ребёнка просит местных
жителей присоединиться в качестве
волонтёров.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просьба сообщить в полицию по номеру 102 (с мобильного) или 112.
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