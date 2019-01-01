Дмитрий Енцовжурналист
За сутки в Прикамье от COVID-19 скончались два пациента
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По информации министерства здравоохранения Пермского края, за минувшие сутки в регионе из-за коронавируса зафиксировано два летальных случая.
Они относятся к мужчинам в возрасте 71 и 79 лет.
Таким образом, общее количество летальных исходов, связанных с COVID-19, за всё время составляет 63 случая.
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