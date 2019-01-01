Следователи проверяют монастырь в Прикамье из-за побега двух девочек Поделиться Поделиться Твитнуть

Следователи Пермского края проводят проверку по факту ухода 2 июня двух несовершеннолетних девочек из приюта Свято-Лазаревского женского монастыря в Верещагинском районе. Об этом сообщает ВЕТТА.

Напомним, вечером 2 июня две воспитанницы, 9 и 11 лет, самовольно покинули приют женского монастыря. Уже поздним вечером в следственные органы поступило сообщение об их исчезновении. Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия. Правоохранители установили, что девочек видели на автодороге Очёр — Верещагино. Утром 3 июня детей нашли в лесном массиве около деревни Первомайка. С момента ухода из приюта девочки преодолели около 10 км, а ночь провели в лесу.

Дети пояснили, что причиной ухода из приюта стал конфликт между ребятами из-за велосипеда.

В настоящее время продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств ухода несовершеннолетних, в том числе причины и условия, побудившие их на это, заявили в СКР по Пермскому краю.

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