Евгения Пастухова журналист Минтарифов снизило тариф для регоператора по обращению с ТКО Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края уменьшило тариф на обращение с ТКО для ПКГУП «Теплоэнерго» на 2019 год. Тариф скорректирован с учётом позиции Четвёртого апелляционного суда, который 18 марта 2020 года оставил решение Пермского краевого суда от 11.10.2019 без изменений. С жалобой, напомним, обратились общественник Денис Галицкий и Ассоциация ТСЖ «Пермский стандарт». Они требовали также унифицировать расчётные единицы, используемые при начислении платежей. В 2019 году для многоквартирных домов плата рассчитывается исходя из общей площади квартиры, а для индивидуальных домов — по количеству проживающих. В удовлетворении этих требований истцам было отказано.

После корректировки тариф составил 5240,92 руб./т (был — 5299,26 руб./т). Постановление министерства вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. После этого будет решаться вопрос о перерасчёте платы, сообщили в ведомстве. Однако это будет возможно после корректировки нормативов накопления ТКО. Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции также указал на то, что нормативы накопления ТКО для многоквартирных домов по квадратным метрам были рассчитаны некорректно. При этом суд подтвердил законность методики определения нормативов на одного проживающего. С января 2020 года в Пермском крае применяются нормативы из расчёта на одного проживающего и в МКД, и в ИЖС. Нормативы, действующие с января 2020 года, являются законными и корректными.

В минЖКХ напомнили, что тариф регионального оператора включает затраты на транспортировку отходов, закупку новых контейнеров, оборудование полигонов захоронения ТКО и операционные расходы. При этом размер платы граждан и юридических лиц за вывоз отходов в Пермском крае остаётся одним из самых низких на территории РФ.

Отметим, что в 2019 году ПКГУП «Теплоэнерго» получило из краевого бюджета более 1 млрд руб. на покрытие убытков оператора и возмещение недополученных доходов. На 2020 год сумма субсидии на возмещение недополученных доходов составляет 693,14 млн руб. В конце мая глава региона Дмитрий Махонин внёс в Заксобрание законопроект об установлении для регоператора по обращению с ТКО нулевой ставки по налогу на прибыль организаций.





















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