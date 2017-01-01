Суд отменил тариф регоператора по ТКО ПКГУП «Теплоэнерго» Отмены тарифа добивались общественники

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Фото: Google.com

Тариф регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) ПКГУП «Теплоэнерго» и нормативы накопления ТКО для многоквартирных домов отменены. Такое решение принял Пермский краевой суд сегодня, 11 октября.

В суд ещё в апреле обратились представители Ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» и общественник Денис Галицкий, считающие действующий тариф регоператора экономически необоснованным. Они требовали также унифицировать расчётные единицы, используемые при начислении платежей. Сейчас для многоквартирных домов плата рассчитывается исходя из общей площади квартиры, а для индивидуальных домов — по количеству проживающих. В удовлетворении этих требований истцам было отказано.

Александр Зотин, руководитель Ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт»:

— Сейчас важно получить мотивировочную часть решения, думаю, к 21 октября её можно ждать. Затем будет ясно, что именно надо убрать чиновникам из тарифа. Впрочем, главное, что липовые тарифы и нормативы «Теплоэнерго» отменены. А это — облегчение всему краю.

Напомним, что сейчас ежемесячный платёж жителей Пермского края за услуги регоператора в многоквартирных домах составляет 2,96 руб. за 1 кв. м. Ежемесячный платёж жителей частного сектора — 65,8 руб. с одного проживающего.

В министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края заявили, что в настоящее время решение суда в законную силу не вступило, соответственно, тариф и норматив являются действующими. Ведомство ожидает мотивировочной части решения суда, чтобы изучить доводы суда и принять решение о дальнейших действиях.