В Прикамье число преступлений подростков сократилось на 35,7% Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми прошло координационное совещание по профилактике детской преступности в регионе под председательством главы Прикамья Дмитрия Махонина. В совещании принимали участие руководители профильных ведомств, министры, главы муниципальных образований, а также представители правоохранительных и надзорных органов.

По словам главы Прикамья, воспитание и безопасность детей — зона ответственности не только родителей, но и общества в целом.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Мы, взрослые, несём ответственность за то, какими вырастет следующее поколение. Ребёнок воспитывается не только в семье, он активный участник социума. Очень часто дети совершают плохие поступки, чтобы привлечь внимание, показать свою взрослость или утвердиться среди друзей. Но они только в начале жизненного пути, и мы можем направить их, показывая достойный пример, проявляя уважение и любовь. Кроме того, впереди лето, и важно предложить ребятам интересные занятия, работу, чтобы от скуки они не начали делать ошибок.

Как сообщил исполняющий обязанности министра территориальной безопасности края Виктор Батмазов, в Пермском крае число преступлений, совершённых подростками в группе, снизилось почти на 40%.

По данным статистики, подростки в Прикамье в основном совершают преступления имущественной направленности: кражи, угоны транспортных средств, грабежи. В этом году правоохранители пресекли девять случаев, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Это на 59% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также правоохранителями пресечено 1500 правонарушений со стороны несовершеннолетних. Отметим, что треть из них — за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии опьянения. Поэтому правоохранители проводят рейды по выявлению фактов нарушения антиалкогольного законодательства в отношении несовершеннолетних.

Глава региона Дмитрий Махонин поручил министерству территориальной безопасности Пермского края до сентября проработать вопросы финансирования мероприятий с участием общественности в выявлении фактов продажи несовершеннолетним алкоголя, табака, электронных систем доставки никотина, жидкостей для них и никотинсодержащих смесей, в рамках госпрограммы профилактики правонарушений «Безопасный регион».

Министерство социального развития региона совместно с главами органов местного самоуправления поручили принять дополнительные меры по решению вопроса занятости (трудоустройства, обучения) несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, не учащихся, не работающих.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.