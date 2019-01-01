Дмитрий Енцов журналист За сутки в Прикамье зафиксирован один летальный случай, связанный с COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации министерства здравоохранения Пермского края, за сутки в регионе зафиксирован один летальный случай, связанный с коронавирусом.

Это посмертный случай, относящийся к 66-летней пациентке, которая скончалась от сопутствующего заболевания, но её тест на коронавирус показал положительный результат.

Таким образом, на сегодняшний день в Прикамье за всё время зафиксирован 61 летальный случай, связанный с COVID-19.

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