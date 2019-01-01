Дмитрий Енцовжурналист
За сутки в Прикамье зафиксирован один летальный случай, связанный с COVID-19
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По информации министерства здравоохранения Пермского края, за сутки в регионе зафиксирован один летальный случай, связанный с коронавирусом.
Это посмертный случай, относящийся к 66-летней пациентке, которая скончалась от сопутствующего заболевания, но её тест на коронавирус показал положительный результат.
Таким образом, на сегодняшний день в Прикамье за всё время зафиксирован 61 летальный случай, связанный с COVID-19.
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