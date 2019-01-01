Дмитрий Енцов журналист За четыре дня самоизоляции полиция Прикамья выявила 251 факт нарушения режима Поделиться Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю насчитало 251 факт нарушения режима сомоизоляции со 2 по 5 апреля.

«На злостных нарушителей составлено 163 протокола по ч. 2 ст. 6.3 КоАП Российской Федерации «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Ещё 88 протоколов составлено за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних по статье 5.35 КоАП Российской Федерации (то есть остановлены дети и подростки без родителей, — ред.)», — сообщили в ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

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