Дмитрий Енцов журналист В Прикамье за сутки подозрения на коронавирус выявили у 13 пациентов Поделиться Поделиться Твитнуть

В больницах Пермского края на утро 6 апреля находятся 30 пациентов с признаками ОРВИ, напоминающими симптомы коронавирусной инфекции (+13 относительно 5 апреля). Об этом сообщили в краевом минздраве.

Эти пациенты сдали тест на коронавирус и ожидают результатов.

Кроме того, на домашнем карантине находятся 4695 человек (+511 относительно 5 апреля). Это те, кто вернулся из-за рубежа, и те, кто контактировал с инфицированными или с подозрением на инфекцию.

Кроме того, в больницах края находятся 16 пациентов с подтверждённым коронавирусом. За всё время в регионе диагноз поставлен 21 пациенту: три из нгих выписаны, двое — скончались.

По данным на 5 апреля, по всей России коронавирус диагностирован у 5389 пациентов в 79 регионах. За весь период зафиксировано 45 летальных исходов, выздоровели 355 человек.

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