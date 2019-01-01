В Пермский край поступит 10 тыс. тест-систем на коронавирус Поделиться Поделиться Твитнуть

В лаборатории краевого Минздрава поступило 2800 новых тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции, при использовании которых значительно сокращается срок проведения анализов. Увеличение количества тестов приведёт к повышению качества выявляемости заболевших коронавирусом в Прикамье.

В ближайшие дни ожидается поставка ещё 10 тысяч тест-систем. Данные тест-системы позволят охватить, в первую очередь, людей, контактировавшими с заболевшими, вернувшихся из-за границы и пожилых людей — с признаками ОРВИ, а также медперсонал, работающий с заболевшими коронавирусной инфекцией и пациентов с признаками ОРВИ.

Всего в крае проведено 8377 исследования. В настоящее время по предписанию Роспотребнадзора на домашнем карантине находится 4184 человек.

Общее число выявленных заболеваний в Прикамье — 21, два человека умерло, три — выздоровело. В специализированных медучреждениях сейчас проходит лечение 33 человека (16 человек с коронавирусом, а также 17 пациентов с признаками ОРВИ и пневмонии, по ним ожидается подтверждение на COVD-19 от федеральных лабораторий).

Напомним, со 2 апреля в Пермском крае введён режим полной самоизоляции. По оценкам Министерства территориальной безопасности Пермского края, самоизоляция жителей может сократить темпы распространения коронавируса почти в два раза.

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