Решением суда 20 пермских организаций временно закрыты из-за нарушения нерабочего периода Поделиться Поделиться Твитнуть

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю продолжает рейдовые мероприятия в рамках мониторинга закрытия объектов. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

За девять дней специалисты проверили 8229 объектов и выяснили, что 75 организаций продолжали работать. В отношении них составлены протоколы об административных правонарушениях с применением временного запрета деятельности и 16 протоколов об административном правонарушении — в отношении должностных лиц.

По решению суда 20 организаций признаны виновными, им назначено наказание в виде приостановления деятельности. Контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий продолжится.

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