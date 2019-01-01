Краевые власти расширили список работающих во время самоизоляции компаний и учреждений Поделиться Поделиться Твитнуть

По итогам заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса конкретизирован список предприятий и организаций, которые могут осуществлять свою деятельность в период режима полной самоизоляции, установленного в Пермском крае.

Работать могут организации, обеспечивающие эксплуатацию и обслуживание улично-дорожной сети в соответствии с муниципальными и государственными контрактами, а также компании, продающие товары дистанционно, в том числе с доставкой. В этот перечень входят также услуги по приобретению авто и иных запчастей, сельскохозяйственной техники.

Разрешено работать организациям, оказывающим услуги неотложного характера: отделениям почтовой связи, нотариусам (в случаях, определяемых Нотариальной палатой Пермского края), организациям, предоставляющим финансовые услуги (в первую очередь услуги по расчётам и платежам), а также Пермскому краевому многофункциональному центру. МФЦ может предоставлять государственные и муниципальные услуги дистанционно и на выезде.

Будут работать детские сады и их структурные подразделения для детей работников компаний, деятельность которых не приостановлена.

Краевому минпромторгу поручено организовать приём заявок от предприятий, не вошедших в список, но которым необходимо продолжать работу в период распространения коронавируса. В первую очередь это касается компаний, задействованных в исполнении государственного и оборонного заказов. Для этого предприятиям необходимо подать заявку в министерство (mintorg@permkray.ru) с обоснованием необходимости осуществления деятельности и обращениями контрагентов о необходимости выполнения работ или оказания услуг, поставки продукции. Подобным образом будут приниматься заявки по предприятиям, подведомственным Министерству строительства и Министерству транспорта.

Все ранее выданные разрешения работникам на передвижение продолжают действовать. Каждый работодатель, ранее принявший решение о продолжении работы, должен определиться, в соответствии с какими пунктами указа он продолжает работать. Если профильный вид деятельности в указе отсутствует, он должен подать соответствующую заявку в профильное министерство, по которой будет принято индивидуальное решение.





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