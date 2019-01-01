Коронавирус у сотрудников и учащихся Суворовского училища не подтвердился Поделиться Поделиться Твитнуть

Ранее у воспитателя одной из рот Суворовского военного училища в посёлке Звёздном первый тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Сейчас врачи ждут результатов повторного теста, воспитатель госпитализирован.

Учащихся и сотрудников училища, с которыми контактировал воспитатель с 20 по 27 марта, определили и обязали пройти тестирование на коронавирус. Но ни у кого из них наличие вируса не обнаружили, так как все 128 тестов на коронавирус показали отрицательный результат.

Сейчас в училище учебный процесс организован так, чтобы исключить пересечение разных классов и контакты учащихся разных подразделений между собой. Ученики 11-х классов, где работал воспитатель, находятся на карантине.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.