В Перми шиномонтажная мастерская будет бесплатно обслуживать экстренные и коммунальные службы Поделиться Поделиться Твитнуть

Федеральная сеть шиномонтажных мастерских «5-е колесо» приняла решение, что в период всеобщей изоляции будет бесплатно обслуживать скорую помощь, МЧС, полицию, Росгвардию и коммунальные службы в 13 городах России, включая Пермь.

Автомобилям экстренных и коммунальных служб предоставляются следующие бесплатные услуги: сезонная смена шин, подкачка колёс, ремонт шин жгутом и ремонт боковых порезов.

Бесплатные услуги будут действовать только в период особого режима и только для автомобилей с опознавательными знаками на кузове.

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