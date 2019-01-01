В Прикамье нарушители режима самоизоляции получили первые штрафы Поделиться Поделиться Твитнуть

В пятницу, 3 апреля, суды вынесли первые решения по нарушениям режима самоизоляции жителями Пермского края.

Как сообщает пресс-служба Краснокамского городского суда, 3 апреля двоих жителей Краснокамска привлекли к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции. Мужчины катались по улицам города на личных автомобилях без уважительных причин. В результате суд выписал им штраф по 15 тыс. руб. каждому.

Как сообщает «Коронавирусная Пермь», первый штраф в Перми за нарушение самоизоляции также получил автомобилист. Нарушителя зaдеpжaли полицейские 3 апреля. Мужчина ответил, что у него есть разрешение на передвижение на работу, но с собой его не взял, а сейчас просто подвозил знакомую. В итоге суд решил, что разрешение надо всегда носить с собой, и оно дается для передвижения до работы, а не до других не связанных с работой перемещений. Размер штрафа составил 20 тыс. руб.

Напомним, что нарушение режима самоизоляции без уважительных причин влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тыс. до 40 тыс. руб.; на должностных лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. руб.; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 50 тыс. до 150 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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