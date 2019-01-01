Дмитрий Енцовжурналист
Пермь стала лидером среди крупнейших городов по выполнению требования о самоизоляции
По данным «Яндекс. Самоизоляция», на 14 часов 4 апреля Пермь стала лучшим городом среди миллионников по организации самоизоляции – с 4,5 набранными баллами из 5 возможных. То есть, по мнению сервиса, на улицах «почти никого нет».
Следующим по индексу самоизоляции стала Уфа (4,3). Худший показатель — у Новосибирска (3,7).
При
этом средний показатель Перми составляет 4,2 балла — также лучший показатель
среди крупнейших городов. Следом идёт Казань с 3,9 балла.
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