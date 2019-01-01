Дмитрий Енцов журналист Пермь стала лидером среди крупнейших городов по выполнению требования о самоизоляции Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным «Яндекс. Самоизоляция», на 14 часов 4 апреля Пермь стала лучшим городом среди миллионников по организации самоизоляции – с 4,5 набранными баллами из 5 возможных. То есть, по мнению сервиса, на улицах «почти никого нет».

Следующим по индексу самоизоляции стала Уфа (4,3). Худший показатель — у Новосибирска (3,7).

При этом средний показатель Перми составляет 4,2 балла — также лучший показатель среди крупнейших городов. Следом идёт Казань с 3,9 балла.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.