Дмитрий Енцов журналист Главный тренер баскетбольной «Пармы» находится на карантине в Литве Поделиться Поделиться Твитнуть

Казис Максвитис

Наставник пермского баскетбольного клуба «Парма» Казис Максивтис находится на карантине в Литве и пока не может увидеть своих родственников. Об этом он рассказал литовскому порталу alfa.lt.

Напомним, Единая лига ВТБ 27 марта официально объявила о досрочном завершении сезона из-за распространения коронавируса. В этот же день игроки «Пармы» начали разъезжаться.

По словам Максвитиса, так как в России уже не было прямых авиарейсов в Литву, ему пришлось лететь до Калининграда, а оттуда добираться до границы на автобусе.

При этом по законодательству тренеру с 30 марта пришлось сразу же проходить двухнедельный карантин в своей квартире в Каунасе.

«Я вернулся в Литву, но до сих пор у меня не было возможности обнять жену, детей, увидеть маму. Но в таких условиях лучше быть в Литве, чем где-нибудь за границей », —рассказал Максвитис.

Кроме того, он рассказал, что как только ситуация с коронавирусом в мире стала ухудшаться, американские легионеры «Пармы» рассматривали вариант возвращения на родину (в тот момент сезон официально ещё не был завершён, а был «прерван» до 10 апреля). Руководство клуба это допускало, но без перечисления зарплаты игрокам за оставшиеся по контракту месяцы. Этот момент заставил их остаться в команде до объявления о прекращении сезона.

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