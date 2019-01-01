Дмитрий Енцов журналист В Пермском крае за сутки не зарегистрировано новых случаев коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным оперштаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, на час дня 4 апреля в Пермском крае не зарегистрировано новых случаев болезни.

Таким образом, в инфекционных отделениях медучреждений Пермского края находятся 16 пациентов с подтверждённым коронавирусом. За всё время коронавирусная инфекция в регионе была подтверждена у 21 пациента: из них три человека выздоровели, двое скончались.

Кроме того, 16 пациентов находятся в больницах с ОРВИ и пневмонией по признакам, напоминающим заражение коронавирусной инфекцией. Они прошли тестирование и ждут результатов.

На домашнем карантине без признаков ОРВИ находятся 3079 (+46 относительно 3 апреля) человек. В основном это прибывшие из-за границы, а также контактировавшие с заражёнными или с теми, у кого есть подозрение на коронавирус.

Всего за сутки в России подтверждено 582 новых случая заражения. Общее количество инфицированных достигло 4731 человек. Всего выздоровевших — 333 человек, скончавшихся — 43.

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