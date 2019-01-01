Дмитрий Енцов журналист В Прикамье за сутки на 9 пациентов стало больше с подозрениями на коронавирус Всего подозрения на новый вирус - у 16 пациентов Поделиться Поделиться Твитнуть

В инфекционных отделениях медучреждений Пермского края находятся 16 пациентов с ОРВИ и пневмонией по признакам, напоминающих заражение коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный минздрав.

Таким образом за сутки таких пациентов увеличилось вдвое (по данным на 3 апреля таковых было девять чел.).

Кроме того, в больницах находятся 16 пациентов с подтверждённым коронавирусом. За всё время коронавирусная инфекция в регионе была подтверждена у 21 пациента: из них три человека выздоровели, двое скончались.

На домашнем карантине без признаков ОРВИ находятся 3079 (+46 относительно 3 апреля) чел. В основном это прибывшие из-за границы, а также контактировавшие с заражёнными или с теми, у кого есть подозрение на коронавирус.

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