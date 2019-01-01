Дмитрий Енцов журналист Шесть прикамских стройкомпаний заявили более 500 сотрудников на работы в период самоизоляции Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным на утро 4 апреля, в специальный реестр министроя, разрешающий строительным компаниям, а также организациям, производящим стройоборудование и материалы, работать на территории Пермского края в период самоизоляции, внесена уже 161 организация.

В количестве 500 и более работников делегировали шесть компаний. Больше всего работников (1,5 тыс. чел.) делегирует ПАО «Метафракс» совместно с ООО «Управляющая компания «Уралэнергострой» и ОАО «НИИК». Они возводят комплекс по производству аммиака-карбамида-меламина в Губахе.

Далее по количеству работников следуют ООО «Горнозаводскцемент» (980 чел.) на производство цемента в Горнозаводске, АО «Ренейссанс Констракшн» (947 чел.), которое ведёт работы по возведению ТРК в Индустриальном районе Перми, ООО «Кама картон» (886 чел.), которое занимается реконструкцией картонно-бумажной фабрики в Краснокамске, АО «Пермтрансжелезобетон» (796 чел.), которое ведёт работы на очистных сооружениях в Краснокамске, АО «СтройПанельКомплект» (564 чел.) — на завод по производству ЖБИ на ул. Героев Хасана.

Большинство организаций заявили менее ста сотрудников.

Отметим, что минстрой разрешает выполнять работы на объектах только в том случае, если будут соблюдаться все противовирусные меры, включая ежедневный медицинский контроль работников, организована их доставка на объект, а также работники должны быть обеспечены горячим питанием за счёт работодателя. На самих объектах в ежедневном режиме должна проводиться дезинфекция.

В министерстве добавили, что в период карантина на стройках работу могут продолжить не только непрерывно действующее компании, но и «организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения. Кроме того, допустима деятельность организаций, выполняющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы».

Реестр является открытым. То есть компании могут включаться в него в ежедневном режиме.

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