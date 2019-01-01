Дмитрий Енцов журналист У преподавателя прикамского Суворовского училища — подозрение на коронавирус Поделиться Поделиться Твитнуть

У воспитателя одной из рот Суворовского военного училища в посёлке Звёздном первый тест показал положительный результат на коронавирусную инфекцию. Сейчас врачи ждут повторного теста, воспитатель госпитализирован . Эту информацию «Новому компаньону» подтвердил источник в администрации губернатора.

Воспитатель с конца марта находится на самоизоляции. Предположительно, воспитатель ранее не покидал территорию России, но общался с родственниками, прибывшими из-за рубежа.

Вся рота изолирована на одном этаже, остальные учащиеся переведены на удалённое обучение.

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