Мария Сыропятова
Транспортные карты будут вновь продавать в газетных киосках
Администрация Перми собирается продлить договор с киосками печати на продажу транспортных карт. Об этом рассказали в департаменте транспорта.
Напомним, что транспортные карты начали продавать в 110 киосках печати Перми в середине февраля 2020 года. Договор между предпринимателями и мэрией истёк 31 марта, поэтому продажа карт была прекращена.
Киоски печати продолжают работать. В соответствии с режимом самоизоляции газеты и журналы отнесены к товарам первой необходимости. Жители имеют право покупать их в ближайшем к дому киоске.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.