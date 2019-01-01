Мария Сыропятова Транспортные карты будут вновь продавать в газетных киосках Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми собирается продлить договор с киосками печати на продажу транспортных карт. Об этом рассказали в департаменте транспорта.

Напомним, что транспортные карты начали продавать в 110 киосках печати Перми в середине февраля 2020 года. Договор между предпринимателями и мэрией истёк 31 марта, поэтому продажа карт была прекращена.

Киоски печати продолжают работать. В соответствии с режимом самоизоляции газеты и журналы отнесены к товарам первой необходимости. Жители имеют право покупать их в ближайшем к дому киоске.

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