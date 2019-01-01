В Прикамье ухаживающим за маломобильными гражданами разрешат передвижение во время самоизоляции Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство соцразвития Пермского края проработало порядок выдачи разрешений гражданам для ухода за маломобильными группами граждан.

Напомним, со 2 апреля в Прикамье действует режим строгой самоизоляции для предотвращения распространения коронавируса. Гражданм разрешено выходить из дома только по необходимости: на работу (сотрудникам организаций жизнеобеспечения), за товарами первой необходимости, лекарствами, при угрозе жизни — в больницы.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— Оперштаб решил сделать исключение для граждан, которым необходимо ухаживать за больными и пожилыми людьми, в том числе оказывать паллиативную помощь. Важно, чтобы такой вид помощи продолжал действовать даже в режиме самоизоляции. Без неё некоторые наши земляки просто не смогут, особенно те, кто проживает отдельно.

Подать заявку на пропуск можно через территориальные органы министерства социального развития Пермского края. В заявке необходимо указать ФИО, возраст, адрес, а также данные по лицам, которые будут обеспечивать уход, включая их контактные данные (телефон). Если ухаживающих лиц несколько, то необходимо указать даты посещения ими лица, не способного в силу состояния здоровья обслуживать себя самостоятельно, исходя из необходимости и достаточности его посещения одним лицом в сутки.

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