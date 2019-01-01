Суд постановил принудительно госпитализировать двух пермяков, прервавших карантин Поделиться Поделиться Твитнуть

Мотовилихинский районный суд Перми удовлетворил два административных исковых заявления о принудительной госпитализации граждан, с подозрением на заболевание коронавирусом.

Решением суда указанные граждане будут госпитализированы силами судебных приставов, медицинских работников при участии сотрудников полиции.

Напомним, лица, контактировавшие с заражёнными коронавирусом, обязаны находиться на карантине. Кроме того, в Пермском крае со 2 апреля действует режим самоизоляции. В регионе от коронавируса скончались два человека, 16 находятся на лечении, три — выздоровели.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.