Избирательная комиссия Пермского края предложила отложить апрельские и майские выборы Поделиться Поделиться Твитнуть

Учитывая введение в Пермском крае режима повышенной готовности в связи с распространением коронавируса, председатель региональной Избирательной комиссии Игорь Вагин обратился в Центральную избирательную комиссию России с предложением отложить выборы, назначенные в регионе на апрель и май 2020 года.

Напомним, 26 апреля были запланированы дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Пермского края по одномандатному округу № 2, а 17 мая — выборы в представительные органы преобразованных муниципалитетов: Бардымского, Еловского и Кишертского муниципальных округов.

Данная инициатива будет рассмотрена сегодня в ходе заседания ЦИК РФ, которое состоится в 12:00 по московскому времени. После одобрения данной инициативы ЦИК будет принято решение об отложении голосования до отдельного распоряжения.

Игорь Вагин, председатель Избирательной комиссии Пермского края:

— Учитывая завершение процедур выдвижения и регистрации по данным кампаниям, все кандидаты сохранят статус зарегистрированных. А после возобновления кампаний — они начнутся с момента принятия решения о приостановке. Соответственно, кандидаты смогут продолжить свою агитационную деятельность, а комиссии продолжат подготовку к новому дню голосования.

Право откладывать выборы возникло у избирательных комиссий на текущей неделе после вступления в силу закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Согласно тексту закона, избирательные комиссии в целях защиты жизни и здоровья граждан вправе отложить проведение выборов и референдумов в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Теоретически решение о назначении даты выборов будет принято после снятия режима повышенной готовности. Согласно этим поправкам, выборы по округу №2, а также в и Бардымском, Кишертском и Еловском округах можно провести в единый день голосования.





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