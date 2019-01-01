Дмитрий Енцов журналист На период самоизоляции о продолжении работ заявили 142 прикамские стройкомпании Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным на утро 3 апреля в специальный реестр министроя, разрешающий строительным компаниям, а также организациям, производящим стройоборудование и материалы, работать на территории Пермского края в период самоизоляции, внесена уже 142 организации.

Отметим, что минстрой разрешает выполнять работы на объектах только в том случае, если будут соблюдаться все противовирусные меры, включая ежедневный медицинский контроль работников, организована их доставка на объект, а также работники должны быть обеспечены горячим питанием за счёт работодателя. На самих объектах в ежедневном режиме должна проводиться дезинфекция. При этом каждая компания обязана составить точный список работников, которые будут выходить на объекты, и передавать его в минстрой.

В самом министерстве добавили, что даже при соблюдении санитарных норм работать может далеко не каждая компания, относящаяся к строительной отрасли, а только непрерывно действующие, а также организации, «выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения. Кроме того, допустима деятельность организаций, выполняющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы».

Больше всего работников (1,5 тыс. чел.) делегирует ПАО «Метафракс» совместно с ООО «Управляющая компания «Уралэнергострой» и ОАО «НИИК». Они возводят комплекс по производству аммиака-карбамида-меламина в Губахе.

Далее по количеству работников следуют АО «Ренейссанс Констракшн» (947 чел.), которое ведёт работы по возведению ТРК в Индустриальном районе Перми, ООО «Кама картон» (886 чел.), которое занимается реконструкцией картонно-бумажной фабрики в Краснокамске, АО «Пермтрансжелезобетон» (796 чел.), которое ведёт работы на очистных сооружениях в Краснокамске.

Большинство организаций заявили менее ста сотрудников.

Реестр является открытым. То есть компании могут включаться в него в ежедневном режиме.

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