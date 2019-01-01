Краевые власти готовы выплатить 30%-е авансы господрядчикам Поделиться Поделиться Твитнуть

Власти поддержат малый и средний бизнес Пермского края. Подрядчики по госконтрактам смогут рассчитывать на 30%-й аванс части закупок в 2020 году и по работам в 2021 году. Поручение минзакупок пересмотреть условия контрактации дал глава Прикамья Дмитрий Махонин.

На авансы по госконтрактам из бюджета Прикамья во втором квартале 2020 года будет направлено 4 млрд руб. После этого представители бизнеса могут получить авансы по контрактам этого года.

На такой вид поддержки смогут рассчитывать сферы общегражданского строительства и дорожного хозяйства, физической охраны, обеспечения горячего питания в социально значимых объектах, автотранспортных услуг, поставок продуктов питания, стирки белья в учреждениях здравоохранения, обслуживания компьютерной техники и др.

«Во втором полугодии нам нужно провести максимальное количество региональных закупок, срок исполнения которых в 2021 году. Тогда подрядные организации будут уверены, что в начале года получат определённую сумму. Эта мера поможет бизнесу грамотно распределить свои силы и ресурсы уже сейчас», — пояснил глава Прикамья.

Аналогичное поручение Дмитрий Махонин дал главам муниципальных образований.

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