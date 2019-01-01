В Перми продезинфицировано более 10,5 тыс. подъездов Поделиться Поделиться Твитнуть

В период действия полной самоизоляции УК и ТСЖ продолжают проводить дезинфекцию подъездов, мусоропроводов и мусорокамер в многоквартирных домах Перми. Данные меры приняты в целях профилактики и борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

УК и ТСЖ также должны дезинфицировать входные группы, коридоры, лестничные марши, лифтовые кабины. Кроме того, необходимо обрабатывать ручки дверей, перила, кнопки лифта и почтовые ящики. При этом санитарную обработку поверхностей необходимо проводить не менее двух раз в день.

На сегодняшний день в Перми продезинфицировано более 10,5 тыс. подъездов, обработан 1261 мусоропровод и 1173 мусорные камеры. Всего в городе необходимо провести дезинфекцию 18,9 тыс. подъездов. Также в Перми ведётся ежедневный мониторинг по дезинфекции подъездов и мусоропроводов в многоквартирных домах.

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