Пермский СПИД-центр и инфекционная больница приступили к выполнению анализов на коронавирус Поделиться Поделиться Твитнуть

В лабораториях Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и краевой инфекционной больницы приступили к исследованиям на коронавирусную инфекцию. До этого анализы проводились только в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае».

В данных лабораториях будут исследовать в том числе пробы материала от здоровых жителей Пермского края, которые вернулись из-за границы. Обращаем особое внимание, что анализы сдаются только по назначению врача.

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