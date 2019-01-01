Руководителям регионов разрешат самим определять меры для борьбы с коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Субъектам РФ дадут дополнительные полномочия, чтобы они самостоятельно могли определять меры, которые необходимы для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил президент Владимир Путин 2 апреля во время обращения к гражданам.

Власти регионов смогут принимать решение о том, какой режим вводится в субъекте в соответствие с Указом президента. А также, какие предприятия могут продолжить деятельность, а какие нет. Как и прежде, будут работать органы власти, предприятия с непрерывным производством, аптеки, магазины.

Напомним, со 2 апреля в Пермском крае действует режим самоизоляции.





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