В Прикамье выписали двоих излечившихся от коронавируса Поделиться Поделиться Твитнуть

Из Пермской краевой инфекционной больницы выписали ещё двух пациентов, излечившихся от коронавирусной инфекции. Ими оказались 43-летний мужчина, прибывший из Франции, и 62-летняя женщина, приехавшая из Швейцарии.

Напомним, что вчера выписали первого пациента, излечившегося от коронавируса. Им стал мужчина 35 лет. Лечение было начато две недели назад. Спустя это время медики получили два отрицательных теста на коронавирус.

На сегодняшний день в Пермском крае выявили уже 18 случаев коронавирусной инфекции (семь из них выявили сегодня). Трое людей выздоровели, а двое — скончались.

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