Краевые власти напоминают об ужесточении наказания за неисполнение санитарных правил Поделиться Поделиться Твитнуть

Со 2 апреля в Пермском крае действует режим полной самоизоляции граждан. Жителям края необходимо соблюдать карантинные мероприятия, напоминает сайт губернатора и правительства региона.

По данным специалистов, принимаемые меры, в частности самоизоляция, могут способствовать снижению темпов распространения коронавируса почти в два раза. Это на заседании штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции подчеркнул глава региона Дмитрий Махонин.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Эти запреты не навсегда. Благодаря им в регионе создаётся надёжная система безопасности. Мы снимем их, как только обстановка стабилизируется. Для того чтобы поскорее вернуться к обычной жизни, соблюдайте простые, но очень важные правила.

Напоминаем, что нарушение санитарно-эпидемиологического режима влечёт как административную, так и уголовную ответственность. 1 апреля президент подписал закон, ужесточающий ответственность за правонарушения в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

Согласно новому закону, гражданин, нарушивший санитарно-эпидемиологические требования властей о поведении, может быть оштрафован на сумму от 1 тыс. до 30 тыс. руб.

Для индивидуальных предпринимателей размер штрафа составляет от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а для юридических лиц — от 150 тыс. до 300 тыс. руб.

Если действия гражданина повлекли за собой причинение вреда здоровью других людей, то штраф составит уже от 15 тыс. до 50 тыс. руб.

Для ИП и юридических лиц в данном случае размер ответственности составит от 500 тыс. до 1 млн руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В Прикамье для жителей, находящихся в режиме самоизоляции, введён ряд мер поддержки. Организована доставка пищи и лекарств, налажена система онлайн-услуг. В работу включились волонтёры. Так, на базе регионального офиса Общероссийского народного фронта заработал штаб волонтёров-медиков. Специалисты собирают заявки представителей старшего поколения и пациентов с хроническими заболеваниями, находящихся дома на самоизоляции. Оставить заявку можно по телефону 8 (800) 200-34-11 (звонок бесплатный).

Помимо волонтёров поддержку землякам оказывает служба социальных участковых, связаться с которой можно по телефону 8-800-100-83-05.

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