Мария Сыропятова На салоны красоты, сауны и химчистки распространят налоговые льготы для поддержки бизнеса во время карантина Поделиться Поделиться Твитнуть

Краевые власти планируют расширить перечень отраслей, на которые будут распространены меры поддержки бизнеса, наиболее пострадавшего от распространения коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице в фейсбуке по итогам совещания с участием врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина написал бизнес-омбудсмен Анатолий Маховиков.

Эти меры поддержки могут быть распространены на СМИ, фотосалоны, частные детские сады, химчистки, парикмахерские и салоны красоты, бани и сауны, сервисные центры по ремонту компьютерной и бытовой техники, небольшие предприятия обрабатывающей промышленности, а также мастерские по ремонту одежды и обуви. Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Законодательного Собрания.

Напомним, что ранее краевые парламентарии для снижения негативных последствий эпидемии коронавируса освободили часть организаций от уплаты налогов за 100 кв. м по торгово-офисной недвижимости, а также уменьшили арендодателям налог на сумму снижения арендной платы. На полгода для юрлиц перенесут срок уплаты налога на имущество по торгово-офисной недвижимости, транспортного налога и земельного налога за 2020 год. Также срок уплаты имущественных налогов для граждан за аренду краевого и муниципального имущества наступит только с 1 декабря 2020 года. Вдобавок в Прикамье снизят стоимость патента для ИП до 1 руб. в год и ставки по упрощённой системе налогообложения: «доходы» с 6% до 1%, «доходы минус расходы» — с 15% до 5%. Эти меры уже были распространены на магазины и торговые точки (за исключением аптек и продуктовых), гостиницы и турфирмы, фитнес-центры и спорткомплексы, автосервисы и автосалоны, кинотеатры и развлекательные центры, кафе и рестораны, а также столовые.

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