Наталья Тимофеева журналист В Прикамье приняли налоговые льготы для поддержки бизнеса во время карантина Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 30 марта, Законодательное собрание Пермского края провело внеочередное заседание, которое прошло в дистанционном режиме. В повестке был всего один вопрос — рассмотрение в двух чтениях законопроекта «О внесении изменений в отдельные законы Пермского края в целях предоставления поддержки отраслям экономики Пермского края, наиболее пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции».

В первую очередь, эти меры поддержки направлены на отрасли, наиболее подверженные экономическим рискам: розничная торговля (кроме торговли продуктами и лекарствами) ремонт машин, общественное питание, гостиничный и туристический бизнес, деятельность в сфере культуры, спорта, досуга и развлечений, оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами и их ремонт, кинотеатры. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что всего в этих отраслях в 2020 году в Прикамье работают около 70 тыс. человек. При этом в этих отраслях ожидается снижение спроса более чем на 50%.

Чтобы снизить экономически негативные последствия коронавируса для этих видов бизнеса, предлагается распространить на организации освобождение от уплаты налога за 100 кв. м по торгово-офисной недвижимости, а также уменьшить арендодателям налог на сумму снижения арендной платы. Также в Прикамье сделают отсрочку по имущественным налогам и аренде. На полгода для юрлиц перенесут срок уплаты налога на имущество по торгово—офисной недвижимости, транспортного налога и земельного налога за 2020 год. Также срок уплаты имущественных налогов для граждан за аренду краевого и муниципального имущества наступит только с 1 декабря 2020 года.

Вдобавок, в Прикамье снизят стоимость патента для ИП до 1 руб. в год и ставки по упрощённой системе налогообложения: «доходы» с 6% до 1%, «доходы минус расходы» — с 15% до 5%.

В связи с необходимостью скорейшего принятия документа краевые парламентарии доработали законопроект между первым и вторым чтением в рамках одного заседания. В результате между чтениями приняли предложения председателя комитета по промышленности и налогам Татьяны Миролюбовой о расширении категории бизнеса, наиболее пострадавшего от коронавируса. Благодаря этому преференции по налогу на имущество организаций, транспортному налогу, упрощённой и патентной системе налогообложения получат также предприятия, работающие в сфере дополнительного образования, здравоохранения и социальных услуг. По словам председателя Законодательного собрания Валерия Сухих, краевой парламент по мере развития ситуации готов и дальше корректировать меры поддержки пострадавшим предпринимателям, расширяя категории получателей.

В итоге депутаты приняли законопроект в двух чтениях. Отметим, что принятый закон стал одним из первых в России по государственной поддержке малого и среднего бизнеса в условиях введения карантинных мер из-за коронавирусной инфекции.