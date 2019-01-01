В Прикамье заработала система оповещения для обеспечения режима самоизоляции Поделиться Поделиться Твитнуть

Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции на территории Прикамья включили систему оповещения. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

Жители региона на улице смогут услышать основные правила режима полной самоизоляции и номера телефонов экстренных служб.

Теперь оповещать граждан на улице будут автомобили, оснащённые сигнально-громкоговорящими устройствами, а также патрульные машины ГИБДД и полиции, сиренно-речевые установки на крышах зданий в муниципальных районах Пермского края и системы оповещения на некоторых предприятиях. Кроме того, о соблюдении режима самоизоляции будут информировать по радио и телевидению.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции со 2 апреля на территории Прикамья введён режим полной самоизоляции. Выходить на улицу можно только при необходимости — за продуктами, в аптеку или выгулять собаку. При этом находиться на улице разрешается только в масках и перчатках на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.

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