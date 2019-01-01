Дмитрий Енцов журналист До сих пор не определено, какое место заняла «Парма» по итогам баскетбольного чемпионата Поделиться Поделиться Твитнуть

Ситуация с определением победителя, призёров и итоговой расстановкой мест в баскетбольной Единой лиге ВТБ до сих пор остаётся неопределённой.

Руководство лиги официально заявило, что из-за вынужденной остановки чемпионата по причине ситуации с коронавирусной инфекцией победитель не будет определён. А итоговую таблицу должны утвердить в Российской федерации баскетбола. В федерации же парировали, что это прерогатива именно лиги, РФБ же только утверждает итоги, представленные лигой.

До утра 2 апреля спорная ситуация так и не разрешилась.

Отметим, что лидером на момент окончания сезона были подмосковные «Химки», которые настаивают на своём официальном чемпионстве по итогам остановленного чемпионата.

«Парма» же встретила остановку чемпионата на пятом месте в турнирной таблице (лучший результат в своей истории), но лига неожиданно в таблицу ввела показатель набранных очков (по которому даже проигранный матч приносит команде одно очко), в результате чего «Парма» «спустилась» на восьмое место из-за того, что провела на один-два матча меньше, чем конкуренты.

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