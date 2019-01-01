Дмитрий Енцов журналист Март в Перми стал самым тёплым в истории наблюдений Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным ГИС-центра ПГНИУ, прошедший март стал самым тёплым за всю историю наблюдений в Пермском крае. Средняя температура за месяц составила от -2,5° в Бисере до +1,6° в Чайковском, что превышает норму на 4—4,5°, местами — на 5°.

В Перми средняя температура марта составила +0,3°, что на 4,5° выше нормы. Прежний рекорд был в 1995 года со средней температурой -1,0°.

За месяц в Перми установлены три температурных рекорда: 12 марта +6,8°, 13 марта +5,8° и 30 марта +13,6°.

Что касается наступившего апреля, то он, по мнению специалистов, уже не будет отличаться такими крупными аномалиями температуры, «хотя и ожидается теплее нормы» (примерно на 1—2°), а количество осадков — около нормы по северу края и немного меньше нормы — по югу.

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