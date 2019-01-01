Дмитрий Енцов журналист В Перми временно отменены семь автобусных маршрутов Поделиться Поделиться Твитнуть

С начала режима самоизоляции, со 2 апреля, в Перми временно приостановлена работа семи городских автобусных маршрутов в связи с резким падением пассажиропотока на них.

В горадминистрации сообщили, что это касается маршрутов №12 «Проспект Парковый» — «ОАО «ПЗСП», №33 «Микрорайон Архиерейка» — «Город Сердца», №40 «Станция Пермь II» — «Микрорайон Нагорный» — «Автопарк», №41 «ПНИПУ» — «Студенческий городок», №52 «Микрорайон Парковый» — «Микрорайон Хмели», №63 «Микрорайон Крохалева» — «Площадь Восстания», №74 «Микрорайон Владимирский» — «Микрорайон Заостровка». При необходимости жители смогут добраться на дублирующих маршрутах.

С другой стороны, добавляется количество утренних и вечерних рейсов на маршрутах №15 «Южная» — «Пермь II» и №65 «Садовая» — «Улица Маршала Рыбалко» — «Берёзовая роща». Сделано это для работников промпредприятий Кировского района, которые не прерывают свою деятельность в период самоизоляции.

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