Пермяка оштрафовали на 30 тыс. руб. за распространение ложных данных о заболеваемости коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

30 марта сотрудники ГУ МВД России по Пермскому краю выявили факт распространения в интернете заведомо недостоверной информации под видом подлинной. В одном из комментариев на новостном ресурсе пермяк рассказал о том, что власть якобы скрывает реальное количество инфицированных коронавирусом, и начала стягивание к городам войск национальной гвардии.

Оперативники установили личность автора комментария. Им оказался мужчина 1983 года рождения.

В отношении молодого человека составлен протокол по ч. 9 ст. 13.15 КоАП. Решением мирового суда гражданин признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб.

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