Все городские службы и системы жизнеобеспечения Перми в период полной самоизоляции продолжают свою работу Поделиться Поделиться Твитнуть

Со 2 апреля в Перми введён режим полной самоизоляции для снижения скорости распространения коронавируса. Все городские службы и системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, звонки от жителей принимают по телефонам «горячих линий», сообщает пресс-служба администрации Перми.

Все городские службы — предприятие по доставке пенсий, возчики мусора, коммунальные службы — продолжат в полном объёме оказывать жителям города все необходимые услуги. Все системы жизнеобеспечения — отопление, водопровод, электроснабжение, газоснабжение, службы экстренного реагирования, связь, потребительский рынок — работают в штатном режиме.

На время введения в Перми режима полной самоизоляции в будние дни с 9:00 до 18:00 жители города могут обращаться по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и содержания улично-дорожной сети в районные администрации:

Ленинский район — 212-07-17 (приёмная администрации района);

Свердловский район — 241-27-99 (приёмная администрации района);

Дзержинский район — 233-14-80 (приёмная администрации района);

Индустриальный район — 227-93-44 (приёмная администрации района);

Мотовилихинский район — 260-27-16 (приёмная администрации района);

Кировский район — 205-62-00;

Орджоникидзевский район — 263-46-80 (приёмная администрации района);

поселок Новые Ляды — 295-86-46 (приёмная администрации района).

По вопросам транспортного обслуживания пермяки могут обратиться в департамент транспорта администрации Перми по телефону 281-96-38. По вопросам управления жилищным фондом — в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми по телефонам 212-16-12, 212-34-54.

На вопросы по реализации программы «Молодая семья», обеспечению жильём детей-сирот, постановке граждан на жилищный учёт ответы можно получить в управлении жилищных отношений администрации Перми по телефону 212-86-04.

По вопросам торговли, услуг, общественного питания, деятельности промышленных предприятий, НТО жители города могут обратиться по телефону департамента экономики и промышленной политики администрации города 212-45-38.

Информацию по оказанию ритуальных услуг жители города могут узнать в МУП «Ритуальные услуги» (ул. Старцева, 61, корпус 1) по телефонам 282-45-10, 298-97-00.

Списки работников, следующих к месту (от места) работы, которая не приостановлена в соответствии с Указом главы Пермского края от 29 марта 2020 года №23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае», организациям любых организационно-правовых форм (в том числе индивидуальные предприниматели) нужно направлять на электронную почту администрации Перми: main@gorodperm.ru.

На время режима полной самоизоляции приём заявлений на предоставление компенсации части расходов на оплату стоимости путёвки в департаменте социальной политики проводиться не будет.

В обычном режиме продолжается работа с обращениями граждан. Можно подать обращение через интернет-приёмную администрации Перми и районных администраций, такая форма подачи заявлений стала привычной и удобной для жителей.

Обращение, поступившее в орган местного самоуправления в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращения граждан РФ» от 2 мая 2006 года №59-ФЗ. В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ.

Кроме того, жители по-прежнему могут получить государственную или муниципальную услугу через ресурсы «Госуслуги» и «Мои документы».

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