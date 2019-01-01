Дмитрий Енцов журналист В Прикамье сократилось число пациентов с подозрением на коронавирус Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации министерства здравоохранения Пермского края, на утро 1 апреля в регионе в больницах зафиксировано 52 пациента с ОРВИ, по признакам напоминающим коронавирусную инфекцию. Это на шесть человек меньше, чем сутки назад.

Сократилось и число граждан, находящихся на самоизоляции, — их 3467 человек (-469 человек относительно 31 марта).

«Эта статистики говорит лишь о том, что люди выписываются из больниц и у них закончился срок 14-дневного домашнего карантина без признаков проявления болезни», — пояснили в минздраве.

Напомним, по данным оперштаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, на 1 апреля в Пермском крае зарегистрировано 12 случаев заражения. Вечером 31 марта один пациент скончался из-за осложнения сопутствующего онкологического заболевания.

Как сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова, на сегодняшний день в больницах региона к приёму пациентов с коронавирусом готовы 880 коек, плюс 150 коек в реанимационных отделениях.

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