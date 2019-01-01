Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Все — на подмогу к минздраву Выполнение нацпроекта «Культура» оказалось сопряжено с борьбой с коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Заседание правительства Пермского края 1 апреля прошло без шуток и розыгрышей. Прежде чем выслушать доклад министра культуры Пермского края Вячеслава Торчинского о ходе реализации на территории края национального проекта «Культура», врио губернатора Дмитрий Махонин напомнил, что вопросы культуры получают особую актуальность в сложившейся ситуации. В отрыве от привычного культурного досуга публика нуждается в новых формах доставки контента. По словам Махонина, он встречался с руководителями учреждений культуры, и они заверили: «Будет трудно, но мы справимся».

Губернатор особо отметил важность своевременного возврата денег за неиспользованные билеты на отменённые и перенесённые спектакли и концерты.

Карантин идёт…

Вячеслав Торчинский поддержал эту тему, сообщив, что крупнейшие театры и концертные организация накопили отличные коллекции записей концертов и спектаклей хорошего качества, велик и запас электронных книг в библиотеках. На сегодня афиша онлайн-трансляций свёрстана до 17 апреля, а благодаря сотрудничеству с «Дом.ру» трансляции из Перми стали доступны в 22 странах и 43 российских регионах. За 18—29 марта прошли 72 трансляции, и общее количество просмотров перевалило за 1 млн. Все отзывы, по словам министра, сугубо положительные, даже восторженные.

По поводу возврата средств за билеты Торчинский сообщил, что во многих театрах зрителям дают возможность билеты сохранить и использовать позже, поэтому всего около 1% билетов был возвращён, большинство зрителей надеются их использовать после карантина. Есть проблемы с возвратом средств за билеты на отменённые концерты эстрадных звёзд, которые проводят частные прокатные компании. Минкульт пытается урегулировать эту проблему, но прокатчики неохотно идут на контакт.

Прежде чем перейти к отчёту о ходе реализации нацпроекта, министр упомянул ещё один прискорбный факт: накануне в некоторых СМИ промелькнула информация о том, что минкульт отменяет события, связанные с празднованием Дня Победы. По словам Торчинского, это откровенный фейк: на самом деле часть торжественных юбилейных событий переходит в онлайн, честь переносится, но ничто не отменяется, а некоторые пункты праздничной программы уже выполнены.

Дмитрий Махонин поддержал министра, напомнив об ответственности за фейковые новости, а также о том, что сейчас надо не гнаться за сенсациями, а помогать друг другу в трудное время.

…А мероприятия — по расписанию

В настоящее время целевые показатели национального проекта «Культура» в Пермском крае перевыполняются: так, в 2019 году увеличение количества посещений учреждений культуры составило 107,2 % по отношению к плану. Особенно большой прирост — в библиотеках, а вот в кинотеатрах, концертных учреждениях и в цирке происходит небольшой отток публики.

В рамках подпрограммы «Творческие люди» за пять лет должны пройти переподготовку более 3 тыс. работников культуры — это самая масштабная акция усовершенствования кадров в истории отрасли. С 2021 года это будет логистически проще, потому что на базе Пермского института культуры должен заработать федеральный центр переподготовки.

В рамках программы «Культура малой родины» принято 63 заявки на приобретение оборудования и проведение текущего ремонта от учреждений культуры из сёл и малых городов Пермского края. Три четверти средств на эти цели — из федерального бюджета.

В особую подпрограмму выделено направление, связанное с поддержкой театров малых городов и детских театров. В его рамках, по словам Торчинского, театры не только получат средства на ремонт, приобретение оборудования и создание новых постановок; есть и более масштабные результаты. Так, в Кунгуре был открыт новый муниципальный театр, а в Березниках в октябре 2019 года прошёл первый фестиваль театров малых городов Прикамья «Камский», который будет ежегодным и каждый год будет переезжать в один из театральных городов Пермского края.

Большое внимание уделяется модернизации библиотек и детских музыкальных школ. На комплектование библиотечных фондов выделено более миллиона рублей, а на закупку музыкальных инструментов для детских школ — почти 250 млн руб.

Самые масштабные мероприятия связаны с модернизацией инфраструктуры культуры, где запланированы не только капитальные ремонты существующих учреждений, но и строительство новых объектов: на 2021 год годы намечено строительство дома культуры в Песьянке, а на 2023-2024 годы — Центра культурного развития в Березниках.

Кроме того, будут приобретены четыре современных автоклуба, которые смогут довезти до самых отдалённых территорий и кино, и театр, и библиотеку.

Коллеги выслушали доклад Вячеслава Торчинского благосклонно, но вопросов не задавали. В качестве резюме Дмитрий Махонин ещё раз призвал все ведомства помогать минздраву и назвал культуру основным средством социальной поддержки в условиях эпидемии.

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