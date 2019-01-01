Два пациента с коронавирусом в Перми находятся в среднем и тяжёлом состоянии
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Замминистра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин прокомментировал состояние заражённых коронавирусом в регионе.
Напомним, по состоянию на 31 марта заражённых было 13. Вечером 31 марта один из них скончался. Он имел сопутствующее онкологическое заболевание.
10 больных находятся в удовлетворительном состоянии, один — в состоянии средней тяжести, а один — в тяжёлом с отрицательной динамикой.
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