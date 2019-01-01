Пермский край получит ещё 130 аппаратов ИВЛ к имеющимся 770 Поделиться Поделиться Твитнуть

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова сообщила о том, что в регионе развёрнуто 880 койко-мест. Вторым этапом является развёртывание резервных коек в 15 больницах Перми и крупных городов края. Это делается для сокращения времени транспортировки пациентов с подозрением на коронавирус до медицинского учреждения.

Напомним, в Пермском крае 13 человек заражены коронавирусом.

К работе в Пермском крае готовы 770 аппаратов ИВЛ, докупить планируется ещё 130 штук. 100 из них в ближайшее время будут приобретены за счёт бюджета Пермского края, ещё 10 аппаратов будут закуплены за счет федерального бюджета и 20 аппаратов ИВЛ закупит ПАО «Уралкалий» в рамках благотворительности.